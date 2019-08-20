СБУ запрошує на виставку історичних прапорів та бойових знамен
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Укрінформ
У Києві з нагоди Дня Державного Прапора та 28-ї річниці Незалежності України в СБУ відкрилася виставка історичних прапорів та бойових знамен, які символізують боротьбу українців за незалежність нашої держави.
Про це йдеться у повідомленні СБУ.
«Сьогодні ми вшановуємо український прапор, який є священним оберегом, символом непереможності та єдності нашого народу», – зауважив під час відкриття виставки заступник Голови Служби Олександр Карпенко.Виставка історичних прапорів та бойових знамен / Фото: Пресцентр СБУ
Для відвідувачів виставка працюватиме з 20 до 29 серпня на другому поверсі Центру культури та мистецтв Служби безпеки України (м. Київ, вул. Ірининська, 6).