СБУ запрошує на виставку історичних прапорів та бойових знамен

У Києві з нагоди Дня Державного Прапора та 28-ї річниці Незалежності України в СБУ відкрилася виставка історичних прапорів та бойових знамен, які символізують боротьбу українців за незалежність нашої держави.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

«Сьогодні ми вшановуємо український прапор, який є священним оберегом, символом непереможності та єдності нашого народу», – зауважив під час відкриття виставки заступник Голови Служби Олександр Карпенко.

Виставка історичних прапорів та бойових знамен / Фото: Пресцентр СБУ

Для відвідувачів виставка працюватиме з 20 до 29 серпня на другому поверсі Центру культури та мистецтв Служби безпеки України (м. Київ, вул. Ірининська, 6).