Меценати допоможуть збудувати нові сходи до Андріївської церкви
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Укрінформ
Нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників на Володимирській гірці місто будує за підтримки меценатів.
Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook та опублікував відео, як тривають роботи зі зведення нового об’єкту.
“Сьогодні зранку навідався на Володимирську гірку, оглянув як триває будівництво нових сходів від Андріївської церкви до Алеї художників і парку "Володимирська гірка". Це буде ще один дуже гарний об’єкт на нашому великому туристичному маршруті в історичному центрі Києва", - сказав він.
За його словами, місто створює нову привабливу локацію в співпраці і за підтримки меценатів.
"Я вдячний небайдужим бізнесменам, які люблять Київ і долучаються до втілення змін у ньому!” - зазначив Кличко.