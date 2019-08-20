Меценати допоможуть збудувати нові сходи до Андріївської церкви

“Сьогодні зранку навідався на Володимирську гірку, оглянув як триває будівництво нових сходів від Андріївської церкви до Алеї художників і парку "Володимирська гірка". Це буде ще один дуже гарний об’єкт на нашому великому туристичному маршруті в історичному центрі Києва", - сказав він.

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За його словами, місто створює нову привабливу локацію в співпраці і за підтримки меценатів.

"Я вдячний небайдужим бізнесменам, які люблять Київ і долучаються до втілення змін у ньому!” - зазначив Кличко.