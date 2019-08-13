Мер Києва Віталій Кличко показав, як будують нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників і парку "Володимирська гірка".

Відповідні фото він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Ми продовжуємо робити наш Київ красивішим та комфортнішим! Облаштовуємо і привабливі локації для киян та туристів. Сьогодні тривають роботи з будівництва нових сходів від Андріївської церкви до Алеї художників і парку "Володимирська гірка". Вони стануть ще одним гарним місцем великого туристичного маршруту в історичному центрі столиці. Сходи будуть залізобетонні з накладками з деревини на сходинках, з підсвіткою на перилах", - зазначив Кличко.

У Києві будують нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників

Також тривають роботи з реконструкції другої черги парку “Володимирська гірка”.

"Там вже вимостили доріжки, встановили освітлення та систему відеоспостереження. Звели і дві нових альтанки, а ту, що була в парку, - реконструювали. Укріпили підпірними стінками і схили, на яких стоять альтанки", - повідомив він.

Обидві локації - нові сходи від Андріївської церкви та другу чергу "Володимирської гірки" міська влада планує презентувати на початку осені.