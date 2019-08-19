ДТП у центрі Києва: кількість постраждалих зросла до шести

У результаті ДТП за участі «Range Rover» і Tesla, що сталася у Києві на перехресті вулиць Саксаганського та Льва Толстого госпіталізовані п’ятеро пішоходів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“За інформацією служби 103, тілесні ушкодження отримали п'ятеро пішоходів. Їх доправили в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості. Водію Tesla надали медичну допомогу на місці”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 19 серпня у Києві на перехресті вулиць Саксаганського та Льва Толстого зіткнулися Range Rover і Tesla.

За попередньою інформацією, після зіткнення на перехресті Range Rover і Tesla позашляховик відкинуло на людей. Раніше повідомлялося про трьох травмованих пішоходів та водія Tesla.