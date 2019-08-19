У Києві Range Rover після зіткнення з Tesla відкинуло на пішоходів, четверо постраждалих

У понеділок у Києві на перехресті вулиць Саксаганського та Льва Толстого зіткнулися Range Rover і Tesla. У результаті постраждали троє пішоходів та водій Tesla.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"За попередньою інформацією, після зіткнення на перехресті Range Rover і Tesla позашляховик відкинуло на людей. У результаті водій Tesla і троє пішоходів отримали травми різного ступеню тяжкості. Зараз їм надають необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

На місці події правоохоронці опитують свідків та очевидців ДТП, а також встановлюють її причини.

Подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.