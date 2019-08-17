ДТП у столиці: позашляховик вилетів на тротуар і протаранив дерево
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Укрінформ
У Києві на Кріпосному провулку сталася ДТП, що закінчилася поламаним деревом та потрощеною автівкою.
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
На Кріпосному провулку водій позашляховика Toyota на повороті не впорався з керуванням, вилетів на тротуар та зніс дерево.
На щастя, на тротуарі не було випадкових перехожих.
ДТП у столиці: позашляховик вилетів на тротуар і протаранив дерево // Фото: Вартові.Еспресо
Лікарі "швидкої" оглянули водія, проте від госпіталізації той відмовився. Обставини пригоди з'ясовують правоохоронці.
Фото: Вартові.Еспресо