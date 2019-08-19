У сквері на Сагайдачного вандали залили мильний розчин у фонтан

У київському сквері на вулиці Сагайдачного невідомі залили у фонтан мильний розчин.

Про це повідомляє у Facebook КП УЗН Подільського району.

"Замість того, щоб виконувати планову роботу по підприємству, покращувати парки та сквери, ми після вихідних виправляємо акти вандалізму. Очищаємо фонтан, промиваємо та запускаємо його, фарбуємо всі лави та урни у сквері на Сагайдачного", - зазначили у відомстві.

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Як повідомляв Укрінформ, у липні вандали пофарбували в зелений колір фонтани на Майдані Незалежності у Києві.

Фото: КП УЗН Подільського району