Вандали пофарбували у зелений колір фонтани на Майдані

У Києві вандали пофарбували в зелений колір фонтани на Майдані. Киян закликають повідомляти про виявлені порушення.

Про це повідомляє "Київводфонд".

"13 та 14 липня працівниками СВКП "Київводфонд" було виявлено забруднення води фонтанів "Водяна куля" та однієї чаші "Малих" фонтанів на Майдані Незалежності. Воду "Водяної кулі" було зафарбовано в яскраво-зелену фарбу, а в чашу "Малого" - додано мильний розчин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці підприємства швидко зреагували – пошкодження були терміново усунені, після чого фонтани повноцінно працювали відповідно до свого робочого графіка.

"Проте подібні забруднення фонтанів призводять до пошкодження та швидкого псування обладнання", - наголосили у підприємстві.

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У разі виявлення подібних актів вандалізму на фонтанах у центрі столиці, підприємство просить терміново звертатися за телефоном: (044) 228-91-73 (СВКП "Київводфонд")

"Звертаємо увагу та ще раз закликаємо усіх мешканців і гостей Києва дбайливо ставитися до водограїв нашого міста! Водограї Києва – це візитівка та одна з головних прикрас столиці!" - зазначається у повідомленні.