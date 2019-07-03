У столиці знову працюють Русанівські фонтани

У Києві усунули поломку на Русанівських фонтанах, що сталася внаслідок негоди.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

"Сьогодні повністю відновлена робота усіх фонтанів в акваторії Русанівського каналу. Працівники спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд» із залученням спеціалістів електротехнічної лабораторії усунули аварійну ситуацію, пов’язану із відсутністю електроживлення частини непрацюючих фонтанів", - йдеться у повідомленні.

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У КМДА нагадали, що у зв’язку із негодою відбулося аварійне відключення фонтанів в акваторії Русанівського каналу. Під час обстеження електричних мереж та електрообладнання водограїв фахівці виявили пошкодження високовольтного електричного кабелю.

Наразі усі дванадцять гейзерних водограїв працюють згідно з робочим графіком.