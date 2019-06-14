На Русанівській протоці побудують нову зону відпочинку
"Замовником робіт визначено КП “Плесо”, якому доручено отримати вихідні дані для проектування, визначити генеральну проектну та генеральну підрядну будівельну організації для виконання робіт (уздовж Русанівської протоки - ред.). Також комунальне підприємство має забезпечити розроблення проектної документації, проведення її експертизи та затвердження, проведення оцінки впливу на довкілля", - йдеться у повідомленні.
Під час укладання договору підряду на роботи КП “Плесо” має обов’язково передбачити умови щодо надання підрядною будівельною організацією гарантії якості виконання робіт і встановити гарантійний строк експлуатації об’єкта не менше ніж 10 років.
Фінансування робіт у 2019 році здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки.
Відповідні роботи планують здійснити до 31 грудня 2020 року.