Кличко планує зробити Київський зоопарк одним з кращих у Європі

У Києві оновлять формат зоопарку, щоб створити максимально наближені до природних умови утримання для тварин.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Facebook.

"Ми хочемо оновити формат зоопарку – створити максимально наближені до природніх умови утримання для тварин. Щоб у столичному зоопарку не було кліток, а був відкритий простір. Для цього використовуємо досвід наших європейських колег з Німеччини, Франції, Швейцарії", - повідомив Кличко.

За його словами, відвідувачі зоопарку вже мали змогу оцінити оновлені озера біля входу з боку проспекту Перемоги, місток між озерами та альтанку над водою, павільйон для пеліканів, оглядовий амфітеатр. Але він зазначив, що роботи з реконструкції зоопарку тривають.

"Наразі будівельники працюють, аби невдовзі презентувати гостям зоопарку новий вхід, з підземним океанаріумом поруч, зводять універсальний вольєр для тварин і птахів та приматник. Новий вхід, до речі, буде на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної.

Уже встановили скульптуру «Жирафа» заввишки 15 метрів, яку добре видно з проспекту Перемоги. Будуть на площі перед новим входом і відомі скульптури "Зубр" та "Леви" - замість старих виготовляють нових звірів", - написав мер Києва.

Кличко зазначив, що потрапити у зоопарк через новий вхід можна буде вже у вересні. За його словами, будівництво універсального вольєру планується завершити до кінця 2019 року, а приматник - влітку наступного року.

"Переконаний, київський зоопарк повинен стати одним з найкращих зоопарків Європи!", - наголосив мер Києва.