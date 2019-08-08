У Київському зоопарку відсвяткували 45-річчя горили Тоні

У Київському зоопарку відсвяткували день народження горили Тоні - йому виповнилося 45 років.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, привітати іменинника прийшло чимало киян, серед яких багато дітей. Відвідувачі приносили фрукти і смаколики, які залишали у спеціальному кошику. А 45 пакунків з подарунками та кошик з фруктами одразу ж розмістили у вольєрі примата.

Всі охочі також мали змогу написати на листівках привітання імениннику, а також ознайомитися з фотостіною, на якій зображені найцікавіші моменти з життя Тоні.

Горила Тоні у Київському зоопарку / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Як розповіли у звіринці, Тоні народився у місті Нюрнберг (Німеччина) у 1974 році. Згодом він перебував у зоопарках Ганновера та Саарбрюккена, а з 29 вересня 1999 року оселився у Київському зоопарку.

“Це унікальна горила, адже це єдина горила в Україні, а враховуючи його вік, то це одна з унікальних горил у Європі. 45 років — це не тільки ювілей, а й дуже поважний вік. Якщо перерахувати на людський вік, то Тоні наразі 80 років”, - зазначив заступник генерального директора Київського зоологічного парку загальнодержавного значення Сергій Харьков.

За його словами, в природі горили живуть до 40 років, а в зоопарку вони можуть жити значно довше. “Найстаріша горила, яку ми знаємо, в Берліні — їй 63 роки”, - додав посадовець.

Він розповів, що Тоні прибув до Київського зоопарку у віці 25 років за європейською програмою збереження рідкісних видів тварин. У Києві він мав скласти компанію 26-річній самиці Дорі, але у 2004 році вона померла, і Тоні залишився одинаком.

Як розповіла головний лікар зоопарку Інна Васильковська, як на свій поважний вік Тоні здоровий та активний.

“Стан Тоні досить задовільний. Два роки тому, коли ми його переносили до цього вольєру, йому було зроблено повне медичне обстеження, і з’ясувалося, що наш Тоні в доброму клінічному стані, тобто в нього здорова серцево-судинна система і аналізи крові в нормі”, - зазначила лікар.

За її словами, раніше Тоні мав проблеми з вагою через те, що відвідувачі його підгодовували. Нині ж йому підібрали спеціальне харчування.

Читайте також: У Миколаївському зоопарку в пари амурських тигрів народилося дитинча

“Відколи ми перенесли його до цього вольєра, він харчується згідно з раціоном. Зараз він скинув вагу і дуже активний. Тоні важить близько 150 кілограмів, він скинув близько 25-30 кілограмів”, - уточнила Васильковська.

У зоопарку також розповіли, що нині триває будівництво нового приматника, куди планують переселити й Тоні.

“Після реконструкції в нього буде ще більший вольєр, з великим вуличним виходом. Сподіваємося, що до кінця наступного року добудуємо, і у нього будуть ще кращі умови життя”, - кажуть у звіринці.