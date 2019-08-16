На Подільсько-Воскресенському мосту демонтують тимчасові опори

На Подільсько-Воскресенському мосту у Києві демонтують тимчасові опори.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.

"В металевому каркасі вже немає потреби, оскільки будівельники підняли всі в'язі і з'єднали арки між собою. Міст, який довгий час псував краєвиди Подолу, набуває зовсім іншого вигляду", - зазначають у Департаменті.

Там нагадали, що особливістю Подільсько-Воскресенського мосту є дві величезні арки. Проте тимчасові опори, які їх тримали, псували весь вигляд об'єкта, нагадуючи масивний іржавий панцир.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявляв, що автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст планують відкрити до кінця наступного року.