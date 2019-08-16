У парку “Наталка” на Оболоні з’явилася кнопка екстреного виклику поліції

У парку “Наталка” встановили кнопку екстреного виклику допомоги, за допомогою якої громадяни можуть швидко повідомити про екстрену ситуацію диспетчерам поліції.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Безпека мешканців та використання сучасних ІТ-технологій в рамках проєкту Kyiv Smart City — це один із пріоритетів київської міської влади. Ми встановили вже більше 7 тисяч камер відеоспостереження і логічним розвитком цього проєкту було встановлення “тривожних кнопок”, тобто пристроїв, до яких, якщо відбувається якась надзвичайна подія, мешканці можуть підійти і натиснути цю кнопку, оператор Нацполіції побачить і почує що відбувається і зможе відреагувати”, - сказав директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

За його словами, сьогодні ще одну з таких кнопок екстреного виклику встановлено у парку “Наталка”.

“Наша стратегія встановлювати такі кнопки у місцях скупчення людей та туристичних місцях, тобто там, де багато людей відпочиває чи гуляє. Ця кнопка працює цілодобово, вона підключена до диспетчерського центру Нацполіції і таким чином ми можемо дати нашим мешканцям ще один інструмент, для того щоб забезпечити їхню безпеку”, - сказав він.

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Назаров додав, що таких кнопок у Києві підключено вже 6, а встановлено 15. “Решту ми підключаємо поступово і до кінця року ми плануємо встановити 40 таких кнопок по всьому місту. У парку “Наталка” буде встановлено ще 4 кнопок, тобто всього тут буде 5”, - зазначив він.

Вартість однієї кнопки — близько 27 тисяч гривень.

Як повідомлялось, у столиці розпочали встановлення точок екстреного виклику, завдяки яким можна отримати зв'язок з оператором поліції.

Кнопка має системи відеонагляду та звукозапису. Такі кнопки вже встановлено на: Smart street, Салютна, 2; Алеї художників; Пейзажній алеї; парк “Володимирська гірка”.