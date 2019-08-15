У Києві відбудеться забіг у пам'ять загиблих воїнів АТО

У Києві на Трухановому острові відбудеться забіг у пам'ять загиблих військовослужбовців - «Шаную воїнів, біжу за героїв України – 2019».

Про це поінформував голова ГО «Славетні епохи України», батько загиблого Героя Олексія Дурмасенка Олег Дурмасенко на пресконференції в Укрінформі.

“Започаткували ми цей забіг з друзями, партнерами, побратимами в тому році. Ми тоді провели його перший раз, на ВДНГ, дистанція була п’ять кілометрів… У цьому році ми також проводимо цей захід, змінивши формат, збільшивши дистанцію, і в заході будуть брати участь понад 400 небайдужих громадян — це і учасники бойових дій, і сім’ї загиблих, і просто патріоти, які шанують пам'ять наших героїв, і які хочуть зробити такий невеличкий внесок”, - сказав він.

Дурмасенко зазначив, що на заході буде проводитися благодійна акція, де будуть збирати кошти для двох інвалідів російсько-української війни.

Заступник голови правління ГО «Українська асоціація інвалідів АТО», суддя забігу Тарас Козлишин розповів, що забіг відбудеться 25 серпня, реєстрація учасників триватиме з 8:30 до 9:30 . За його словами, участь можуть брати усі охочі.

“Захід присвячений пам'яті загиблих, він так і називається - "Шаную воїнів, біжу за героїв України – 2019". Було б непогано, якби кожен із учасників присвятив цей забіг якомусь своєму загиблому побратиму”, - сказав він.

Пресконференція "Шаную воїнів, біжу за героїв України – 2019": забіг у пам’ять про загиблих киян" в Укрінформі / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Козлишин зазначив, що забіг стартує о 10 годині ранку. Будуть сформовані три групи на три дистанції: 2 км, 6 км та 8км. Забіг відбуватиметься по одному і тому ж маршруту з урахуванням дистанції. Під час забігу на дистанціях будуть наглядачі, які слідкуватимуть за самопочуттям учасників, а також у разі потреби надаватимуть їм воду.

"Це не є змагання, звісно, буде фіксуватися час, звісно, ми будемо фіксувати перших трьох переможців у трьох дистанціях. Однак це не є ціль пробігти першим, є мета привернути увагу суспільства до такої болючої теми, як наші загиблі герої і пам'яті про них. Ми хочемо розвивати наш захід, ми хочемо кожного року поширювати географію нашого заходу, ми хочемо, щоб цей захід став всеукраїнським, щоб рано чи пізно цей захід проходив абсолютно у всіх містах України", - сказав Козлишин.

Він додав, що після забігу усіх учасників буде забезпечено мінімальним сухпайком для відновлення сил. Окрім того, буде польова кухня, до якої зможе долучитися абсолютно кожен.

Також Козлишин наголосив, що на захід будуть запрошені різні поважні гості, зокрема артисти.

Депутат Київської міської ради Вадим Сторожук зазначив, що українці обов’язково повинні пам’ятати про загиблих героїв, які віддали найдорожче у цьому світі - своє життя.

“Це не просто акція, це місія, яка покликана для того, щоб не тільки вшанувати пам'ять героїв, а так само взяти в обійми ті родини , які понесли ту непоправну втрату чи то сина, чи то доньки, чи то батька”, - додав він.