У шести українських містах відбудеться забіг у пам'ять загиблих захисників

Всеукраїнський забіг, присвячений пам’яті загиблих захисників у російсько-українській війні, відбудеться 25 серпня у шести містах України.

Про це в ефірі Армія ФМ розповідала організаторка заходу Таїсія Братасюк.

"Кожен, хто шанує героїв, зможе долучитися до організованих забігів у шести містах України - Луцьку, Чернівцях, Запоріжжі, Коломиї, Миколаєві та Сумах. Приєднатися можна через сторінку у фейсбук «Voiny», зроби фото/відео звіт про те, за кого ти пробіг та поділись на своїй сторінці! Сама подія “Шаную воїнів, біжу за героїв України” – започаткована торік традиція, національний рух вшанування пам’яті полеглих воїнів. Це можливість пробігти за кожного з тих, хто захищав країну, подякувати та підтримати близьких наших героїв.", - йдеться у повідомленні.

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Voїny - це перший в Україні соціальний проєкт, мета якого підвищити обізнаність українського суспільства про загиблих воїнів. "Voїny започатковано агенцією Republic разом з українським урядом, експертами, громадянським суспільством та представниками відповідального бізнесу. Досвід США 2008 року в США започаткували традицію вшанування пам'яті загиблих американських військових - забіг Run for the Fallen. Рух діє в більшості штатів і забіг став загальнонаціональною традицією. Саме цей факт надихнув Republic започаткувати аналогічну ініціативу в Україні", - додали у повідомленні.