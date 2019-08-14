Вперше за шість десятиліть у Києві почався ремонт консерваторії

Вперше за понад шістдесят років почався ремонт Національної музичної академії України ім. Петра Чайковського, і розпочався він з даху.

Про це повідомляється на сайті “Музика України”.

“Велична будівля Київської консерваторії є справжнім символом столиці та і всієї України! Однак за красивим фасадом чимало недоліків. Тріщини у стінах, іржаві комунікації… Та головне – проблемний дах. Наші співробітники просто не встигають латати діри, крізь які протікає вода, надуває сніг. “Клаптиковий” ремонт вже не допомагає. Потрібне комплексне рішення, тобто повноцінний капітальний ремонт приміщення. І є вічна проблема – кошти” - підкреслив ректор академії Максим Тимошенко.

За його словами, новій команді менеджменту академії вдалося подолати всі перепони – розпочинається ремонт.

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“Вперше за 62 роки з часу побудови Оперної студії та об‘єднання частково зруйнованого готелю “Континенталь” з будівлею студії і створення єдиного архітектурного ансамблю Київської консерваторії розпочався ремонт даху”, - зазначив ректор.

Тимошенко сподівається, що “нарешті з холодом в аудиторіях та з 76-ма дірами в даху консерваторії буде покінчено” - завдяки китайським партнерам. А саме завдяки створенню першого в історії державно-приватного партнерства між Китаєм та Україною, де державними партнерами з українського боку виступила НМАУ, з китайського – Хеншуйський університет та Адміністрація економічної зони Хеншуй, а приватним – компанія Юнчанледі.