У Києві на Борщагівському шляхопроводі встановили нові балки
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Укрінформ
Ремонт Борщагівського шляхопроводу триває за графіком. Уже встановили нові балки.
Про це написав мер Києва Віталій Кличко у Facebook.
"Роботи не припиняються і вночі. Уже встановили нові балки, які будуть основою нової проїжджої частини мосту. Наступний етап — влаштування монолітної плити і гідроізоляції. Паралельно тривають роботи зі зварювання трамвайних рейок для їх подальшого монтажу. Бо головне завдання — до кінця вересня відновити трамвайний рух", - сказав Кличко.
"З весни 2020 року розпочнуться роботи на протилежній частині цього об’єкту", - додав він.
Фото: Facebook Володимира Кличка