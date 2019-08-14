У Києві на Борщагівському шляхопроводі встановили нові балки

Ремонт Борщагівського шляхопроводу триває за графіком. Уже встановили нові балки.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

"Роботи не припиняються і вночі. Уже встановили нові балки, які будуть основою нової проїжджої частини мосту. Наступний етап — влаштування монолітної плити і гідроізоляції. Паралельно тривають роботи зі зварювання трамвайних рейок для їх подальшого монтажу. Бо головне завдання — до кінця вересня відновити трамвайний рух", - сказав Кличко.

За словами мера, вже до кінця 2019 року буде відновлено і рух авто оновленою частиною шляхопроводу.

Читайте також: У Києві три ночі ремонтуватимуть міст на Труханів острів

"З весни 2020 року розпочнуться роботи на протилежній частині цього об’єкту", - додав він.

Фото: Facebook Володимира Кличка