У Києві три ночі ремонтуватимуть міст на Труханів острів

На Парковому пішохідному мосту, що з'єднує центральну частину Києва з парковою зоною та пляжами Труханового острова, у найближчі три ночі проводитимуться протиаварійні роботи.

Про це повідомляє Комунальна корпорація «Київавтодор».

"На Парковому пішохідному мосту на Труханів острів ми виконуватимемо протиаварійні роботи (зміцнюватимемо конструкцію плитами). Ремонт виконуватимемо уночі", - йдеться у дописі.

Як уточнили дорожники, з огляду на великий обсяг робіт вони працюватимуть кілька ночей (проти вівторка, середи і четверга).

Таким чином, прохід пішоходів і проїзд велосипедистів на мосту буде частково обмежено з 23:00 12 серпня до 10:00 13 серпня; з 23:00 13 серпня до 10:00 14 серпня; з 23:00 14 серпня до 10:00 15 серпня.