Баржа з херсонськими кавунами 16 серпня вирушить у Київ

З Херсонщини у Київ 16 серпня вирушить баржа з херсонськими кавунами.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив президент кооперативу "Південний союз" Олександр Синенко.

«Так, це правда, буде близько 500 тонн кавунів, дині будуть. Кавун буде з кісточками і без кісточок», - розповідає Синенко.

За його словами, формуватимуть баржу у п'ятницю.

Як повідомляє сайт Херсонської ОДА, 16 серпня з Голої Пристані на Київ вирушить баржа з партією кавунів. Доставить баштанні до толиці судно компанії «Нібулон».