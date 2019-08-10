На Херсонщині обрали кавун-рекордсмен — він важить понад 30 кілограмів

На Херсонщині у місті Гола Пристань під час Всеукраїнського фестивалю "Український кавун – солодке диво" традиційно обрали найбільший кавун.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Найбільший кавун привезли з фермерського господарства «Фаворит» - він має вагу 31 кг 800 г.

«Ми представили американський сорт «Кароліна Гросс». Дозріває за 115-120 днів, для порівняння, наші сорти - за 80 днів. Цей сорт не гібрид, тому ми зупинилися на ньому, він має перевагу – за 2-3 роки він адаптується під місцевий клімат», - розповів кореспонденту агентства голова фермерського господарства «Фаворит» Іван Яланський.

XVI Всеукраїнський фестиваль «Український кавун – солодке диво» / Фото: Олександр Корняков, Укрінформ

За його словами, кавун цього сорту може полежати 2- 3 місяці і при цьому не втрачає смакові якості.

Як розповів фермер, кавуни вітчизняних сортів спрямовані на розміри від 5 до 10 кг, американська селекція ширша – є маленький розмір (3-4 кг) і є сорти - 30-60 кг.

Вирощують кавуни у цьому господарстві на піщаних землях, це знамениті Олешківські піски, каже фермер. Це означає – багато сонячних днів і гарна якість кавуна.

На стенді вказаного фермерського господарства і гарбузи.

Насіння кавуна для фермерського господарства, що стало переможцем цьогорічного конкурсу, привезла із Сакраменто (США), де вже проживає 15 років, Меланія Коваленко. Цього року вона теж приїхала до рідні на Голопристанщину.

Гості фестивалю на лише пригощалися: можна було спостерігати за роботою майстра з карвінгу Валерії Овчаренко. «Кожного літа беру кавунчик і експериментую з візерунками, з мотивами. Троянду з кавуна роблю хвилин тридцять», - розповіла майстриня.

Голопристанський міський голова Олександр Бабич зазначив, спілкуючись із журналістами, що на фестивалі представили свої стенди місцеві фермери, ОТГ Херсонщини, сільські ради.

На фестивалі вони пригощали смаколиками, кавунами у маринаді, настоянками з кавуна, бекмесом, медом, коктейлями, авторським вином і навіть органічним віскі. Учасники фестивалю збирали кошти на благодійність, частуючи гостей соком кавуна.

Гості свята також дегустували кавуни – так фермери дізнавалися, якому сорту віддають перевагу споживачі.

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«Ми сьогодні вкотре беремо участь у фестивалі, запропонували нам дегустаційний конкурс, ми його підтримали. Ми об’єднуємо велику кількість виробників на Херсонщині, і на фестивалі представлена продукція наших фермерів. Це 6 сортів та гібридів нашої та іноземної селекції – є червоний, є жовтий кавун. Люди дають оцінку за такими критеріями, як солодкість, соковитість та загальний вигляд. І ця оцінка споживачів важлива – щоб ми знали, на який кавун більше звернути увагу. Тому що наші виробники хочуть створити географічне зазначення «Херсонський кавун», і для цього вони повинні зрозуміти, який сорт може бути впізнаним не лише в Україні серед споживачів, але й за її межами", - розповів керівник громадської організації «Земля Таврії» Олександр Синюк.