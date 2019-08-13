Киянам обіцяють п'ять оновлених станцій швидкісного трамвая вже восени
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Укрінформ
У Києві восени відкриють 5 оновлених станцій Борщагівської лінії швидкісного трамвая.
Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян на своїй сторінці у Facebook.
«П’ять оновлених після капітального ремонту станцій Борщагівської лінії швидкісного трамвая вже цієї осені відкриються для пасажирів. Роботи будуть завершені на зупинках Гната Юри, Гарматній, проспекті Перемоги, Польовій та Політехнічній. Кожна станція матиме власну айдентику та, насамперед, буде доступною для маломобільних груп населення», - написав Давтян.
№ 1 «Михайлівська Борщагівка – ст. «Старовокзальна»;
№ 2 «Михайлівська Борщагівка – Кільцева дорога»;
№ 3 «Кільцева дорога – ст. «Старовокзальна».
Фото: www.facebook.com/davtyan.dmytro