Киянам обіцяють п'ять оновлених станцій швидкісного трамвая вже восени

«П’ять оновлених після капітального ремонту станцій Борщагівської лінії швидкісного трамвая вже цієї осені відкриються для пасажирів. Роботи будуть завершені на зупинках Гната Юри, Гарматній, проспекті Перемоги, Польовій та Політехнічній. Кожна станція матиме власну айдентику та, насамперед, буде доступною для маломобільних груп населення», - написав Давтян.

Зокрема, за його словами, капітальний ремонт станцій Борщагівської лінії швидкісного трамвая включає: повний ремонт систем електропостачання із заміною електрощитового обладнання; заміну скла навісів над платформами та повну обробку металоконструкцій (ґрунтування, фарбування); заміна покриття на платформах для зручності осіб з інвалідністю; відновлення зовнішнього покриття парапетів платформ (демонтаж плитки, штукатурення, фарбування); ремонт у вестибуюлях станції (відновлення підлоги та стелі); заміна вхідних груп на входах/виходах зі станції; ремонт підземного переходу з відновленням освітлення; улаштування декоративного підсвічування входів до переходу та самого переходу. Читайте також: Негода в столиці: дерева падали на авто та трамвайні колії, потерпілих немає Борщагівська лінія швидкісного трамвая складається із 12 станцій. Маршрутна мережа охоплює 3 трамвайні маршрути:

№ 1 «Михайлівська Борщагівка – ст. «Старовокзальна»;

№ 2 «Михайлівська Борщагівка – Кільцева дорога»;

№ 3 «Кільцева дорога – ст. «Старовокзальна».

Фото: www.facebook.com/davtyan.dmytro