Негода в столиці: дерева падали на авто та трамвайні колії, потерпілих немає

Рятувальники Києва у четвер здійснили 10 виїздів на прибирання дерев, які повалило внаслідок негоди.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.

Зокрема, на вул. Правди, 80 у Подільському районі дерево впало на автомобіль ВАЗ та тролейбусну лінію.

Рятувальники здійснили 10 виїздів на прибирання повалених дерев / Фото: ГУ ДСНС України у м. Києві

На перехресті провулку Приладний та вул. Робітнича повалене дерево перекрило проїжджу частину дороги.

На вул. Чудновського, 8 дерево впало на автомобіль Chevrolet, на Русанівському бульварі, 10 - на лінію електропередачі, на вул. Кіквідзе, 12 придавило автомобіль Toyota.

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В Оболонському районі дерево впало на проїжджу частину дороги на перехресті вул. Ілліча та вул. Новодарницької, а на вул.Усенка Павла, 6 та на вул. Миколи Юнкерова - на трамвайну колію.

Рятувальним службам також довелося прибирати повалені дерева з проїжджої частини дороги на вул. Тепловозна, 13 та на вул. Лісна, 58.

Загиблих і травмованих унаслідок негоди немає, наголошують столичні рятувальники.