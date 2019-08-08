Негода в столиці: дерева падали на авто та трамвайні колії, потерпілих немає
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.
Зокрема, на вул. Правди, 80 у Подільському районі дерево впало на автомобіль ВАЗ та тролейбусну лінію.
Рятувальники здійснили 10 виїздів на прибирання повалених дерев / Фото: ГУ ДСНС України у м. Києві
На перехресті провулку Приладний та вул. Робітнича повалене дерево перекрило проїжджу частину дороги.
На вул. Чудновського, 8 дерево впало на автомобіль Chevrolet, на Русанівському бульварі, 10 - на лінію електропередачі, на вул. Кіквідзе, 12 придавило автомобіль Toyota.
В Оболонському районі дерево впало на проїжджу частину дороги на перехресті вул. Ілліча та вул. Новодарницької, а на вул.Усенка Павла, 6 та на вул. Миколи Юнкерова - на трамвайну колію.
Рятувальним службам також довелося прибирати повалені дерева з проїжджої частини дороги на вул. Тепловозна, 13 та на вул. Лісна, 58.
Загиблих і травмованих унаслідок негоди немає, наголошують столичні рятувальники.