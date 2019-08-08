Негода в Києві повалила 90 дерев

У Києві через негоду зафіксовано близько 90 повалених дерев.

Про це повідомляє КО "Київзеленбуд" у Facebook.

"Буревій та гроза, що пронеслися Києвом у четвер, додали роботи працівникам Аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд", районним КП УЗН та ЛПГ. Станом на 17:00 у межах м. Києва на балансових територіях зафіксовано близько 90 повалених дерев та більше 60 випадків пошкодження", - йдеться у повідомленні.

Наслідки негоди в Києві / Фото: Київзеленбуд, Facebook

Зокрема, корпорація працює в посиленому режимі, щоб подолати наслідки негоди.

"В першу чергу розкрижовуємо дерева, прибираємо гілля, які заважають пересуванню людей та проїзду автомобілів", - розповіли в корпорації.

Раніше Український гідрометцентр попередив киян про погіршення погодних умов у четвер з утриманням до кінця доби 8 серпня - гроза, град, шквали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).