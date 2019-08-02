Липень у Києві був рекордно холодним - кліматологи

Липень цього року в Києві став другим найхолоднішим за всю історію спостережень.

Про це повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зокрема, за даними кліматологів, незвично холодна, як для середини літа, температура повітря другої декади липня виявилась нижчою за кліматичну норму на 1,9°С, що викликало зниження температури води у Дніпрі в межах міста 17 числа нижче +20,0°С.

Найхолодніше було 11 липня, коли мінімальна температура повітря під ранок опустилась до +11,5°С, а найспекотніше було 1 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,0°С.

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“За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньомісячна температура повітря липня склала +19,8°С і виявилась вищою за кліматичну норму лише на півградуси. Прохолоднішим за нинішній липень був липень 2000 року, бо його температура на 0,2°С виявилась нижчою за кліматичну норму”, - зазначається в повідомленні.

Крім того, опадів у столиці на проспекті Науки випало – 73 мм, що склало 83% кліматичної норми.

Як повідомлялося, червень 2019 року в столиці став найтеплішим з 1881 року.