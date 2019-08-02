У "Гідропарку" 3 серпня відбудеться толока
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"У суботу, 3 серпня, об 11:00 киян запрошують приєднатися до вже третьої «чистої суботи» – толоки у парку відпочинку і культури "Гідропарк", - йдеться у повідомленні.
Масштабна кампанія з благоустрою "Гідропарку" стартувала 20 липня. Ініціаторами стали виконувач обов’язків директора КЗ "Парк відпочинку і культури «Гідропарк" Олег Челомбітько та голова організації із захисту навколишнього середовища Сергій Волков.
Як повідомляє пресслужба КМДА, під час першої "чистої суботи" з території парку вивезли понад 40 тонн сміття.
За словами нового в. о. директора парку культури і відпочинку "Гідропарку" Олега Челомбітька, прибирання території є найпершим кроком на шляху до оновлення парку. Згодом він має перетворитися на інноваційний сімейний парк відпочинку, що відповідатиме європейським стандартам.
У відомстві наголошують, що кожен охочий може долучитися до цієї ініціативи.
Фото: kyivcity.gov.ua