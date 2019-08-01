Кличко розповів, про що говорив із Джуліані

Мер Києва Віталій Кличко обговорив з адвокатом президента США Дональда Трампа і колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані нинішню ситуацію з місцевим самоврядуванням у Києві.

Про це він сказав у коментарі журналістам після відкриття оновленого парку «Куренівський» у столиці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я вчора повернувся зі США, де у мене була зустріч з одним із найвідоміших мерів сучасності, мером, який керував найбільшим, складним містом… Який є великим другом і міста Києва, і України, який завжди підтримував наші рухи для того, щоб країна стала європейською державою. Я телефонував Рудольфу Джуліані, він запросив мене, я приїхав на цю зустріч. Ми обговорювали політичну ситуацію в Україні, обговорювали реформи, які відбуваються в Україні, і обговорювали ситуацію із самоврядуванням. Тому що на сьогоднішній день є загроза того, що киян хочуть позбавити права обирати людину, яка бере певні зобов’язання. ...Рухаються методами Януковича, коли мера посунуть в сторону і будуть ставити людину зверху”, - сказав мер Києва.

На його переконання, Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише обраний Київський міський голова. Водночас Кличко додав, що не тримається ні за які посади.

“Якщо ми говоримо про самоврядування, якщо у когось є питання, будь ласка, якщо у когось є бажання стати Київським міським головою, будь ласка, це є вибори, це єдиний демократичний напрямок, де можна отримати посаду Київського міського голови, а не призначення зверху. Всі ці питання також обговорювалися з паном Джуліані”, - сказав він.

За його словами, наразі Джуліані вивчає нинішню ситуацію в Україні та "тримає руку на пульсі" .

Як повідомляв Укрінформ, глава Офісу Президента Андрій Богдан 30 липня заявив, що Кличко втратив контроль над Києвом. При цьому він стверджував, що Кличко сам підтвердив йому, що не контролює Київраду.

Також, за словами Богдана, на зустрічах із Кличком він просив його “відмовитися від інституту "смотрящих", відійти від цих корупційних схем і стати дійсно народним мером".

Раніше, 24 липня, Кабінет міністрів отримав лист від Офісу Президента з проханням направити подання про звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

В ОП пояснили можливість звільнення Кличка статтею 118 Конституції, яка передбачає, що "голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету міністрів".

Водночас у 2003 році Конституційний суд вже тлумачив ст. 118 Конституції та визначив, що "Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою".

Фото: Кличко/твітер