ДТП на площі Перемоги: прокуратура оскаржила звільнення підозрюваного із СІЗО
Про це інформує пресслужба відомства.
“Сторона обвинувачення вважає ухвалу необґрунтованою та просить суд апеляційної інстанції скасувати її”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що заява про апеляційне оскарження до Київського апеляційного суду внесена 23 липня 2019 року, дата розгляду ще не призначена.
У прокуратурі повідомили, що досудове слідство у кримінальному провадженні за фактом ДТП завершено, матеріали відкриті сторонам для ознайомлення.
Як повідомлялося, 31 січня 2019 року водій Audi спричинив смертельну аварію на площі Перемоги, зіткнувшись із 5 автомобілями. Внаслідок ДТП одна людина загинула. Водію повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого") Кримінального кодексу України.
Згідно акту медичного огляду, підозрюваний у момент ДТП перебував у стані наркотичного сп’яніння.