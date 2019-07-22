У столиці стартував благоустрій парку відпочинку і культури «Гідропарк».

Зокрема, у вихідні там пройшов перший суботник, результатом якого стало вивезення понад 40 тонн сміття, повідомляє пресслужба КМДА.

«Я приємно вражений кількістю людей, які виявили бажання долучитися до чистої суботи. Це реально круто, адже мешканцям не байдуже рідне місто. Окрема подяка Управлінню контролю за благоустроєм та «Київзеленбуду» – якби не їхня техніка, було б важкувато самотужки вручну виносити кілька десятків тонн сміття. Однією суботою все не завершиться – територія парку величенька. Тож, це тільки початок. Далі буде», – сказав виконуючий обов’язки директора КЗ «Парк відпочинку і культури «Гідропарк» Олег Челомбітько.

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Він також додав, що ініціює проведення аудиту комунального закладу, який востаннє здійснювався ще влітку 2017 року. Відповідний лист вже направлено до Департаменту культури.

З Гідропарку вивезли понад 40 тонн сміття - КМДА / Фото: kyivcity.gov.ua

Як повідомляє пресслужба КМДА, до толоки долучилися понад п’ять десятків небайдужих жителів міста та співробітники міського екопростору «Скворечник».