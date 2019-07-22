У столичному метро ще один вестибюль почав працювати без жетонів

Відтепер жетони не продаватимуться і не прийматимуться у вестибюлі ще однієї станції столичного метрополітену.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" в Facebook.

"Вестибюлів з сучасними засобами оплати стає більше. До станції "Нивки" (вихід до пожежної частини), станції "Іподром" (вихід до Іподрому) та "Теремки" (вихід до "Магелану") приєднався вестибюль (вихід до ТРЦ "Піраміда") станції "Позняки"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше куплені жетони можна ще використати на інших вестибюлях цих станцій та всіх інших.

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Як повідомляв Укрінформ, у Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня 2019 року.