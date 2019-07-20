Поліція Києва відкрила 38 "виборчих" справ

Київські слідчі розслідують 38 кримінальних проваджень, а поліцейські склали 155 адміністративних протоколів через порушення виборчого процесу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Під час виборчих перегонів найбільша кількість правопорушень була пов'язана із незаконною агітацією - 354 випадки, можливий підкуп виборців - 51, хуліганство - 41, конфлікти - 40, перешкоджання виборчому праву - 16, пошкодження майна — 9", - йдеться у повідомленні.

За фактами порушень виборчого процесу слідчі підрозділи розслідують 38 кримінальних проваджень, серед яких сім - за ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права), сім - за ст. 296 (Хуліганство), три - за ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), два - за ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) та інші.

Водночас працівники поліції склали 79 адміністративних протоколів за ст. 212-14 (Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях), 52 - за ст. 212-13 (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск), 3 - за ст. 212-9 (Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації та порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Столична поліція переведена на посилений варіант несення служби, а відтак заступила на забезпечення правопорядку під час виборів народних депутатів України.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання та про призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.

Центральна виборча комісія зареєструвала понад 2,7 тис. кандидатів, які балотуються до ВР за списками 22 партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та понад 3,2 тис. кандидатів в одномандатних виборчих округах.