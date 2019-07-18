Київ почав пілотний проєкт із роздільного збору сміття

У Києві вже встановили понад 2,5 тисячі баків з роздільного збору сміття.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

"Столиця розпочала пілотний проєкт з роздільного збору сміття. Ви вже, напевне, бачили у багатьох київських дворах так звані "сітки" - баки для твердих побутових відходів, куди можна викидати тільки скло, пластик, металеві речі та папір. Їх вже встановили понад 2,5 тисячі. Тільки в липні - 100. І будемо збільшувати кількість таких баків", - сказав Кличко.

Також, за словами мера, на вулицях, поки що переважно в центрі столиці, з‘явилося понад 40 великих і яскравих контейнерів для збору скла та окремо - пластику.

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"А далі плануємо встановити в місті контейнери для роздільного збору різних типів сміття. Для цього ми повинні сформувати ефективну логістику його вивезення, принципи сортування, вивчити виробничі потужності ліній переробки. І працюємо над цим. Бо розвиток системи роздільного збору сміття є частиною загальної стратегії Києва щодо впровадження європейських методик поводження з відходами", - зазначив Кличко.