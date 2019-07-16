Для Києва закупили понад 600 нових сміттєвих контейнерів

Для Києва закупили понад 600 нових сміттєвих контейнерів

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Укрінформ
ПрАТ “Київспецтранс” закупило понад 600 нових контейнерів для твердих побутових відходів.

Про це повідомляє Київспецтранс у Facebook.

"ПрАТ “Київспецтранс” закупило більше 600 нових контейнерів для твердих побутових відходів - вони замінять зношені та пошкоджені", - йдеться у повідомленні.

Також у рамках міського пілотного проекту з метою впровадження роздільного збору твердих побутових відходів підприємство придбало 120 контейнерів для збору пластику та скла. Наразі контейнери встановлюються в центральних районах Києва.

Як зазначається, зібрану таким чином вторинну сировину доставлятимуть на сортувальну лінію і відправлятимуть далі на переробку. Киянам нагадують, що у контейнер для збору скла можна викидати: цілі та биті скляні банки, віконне скло, пляшки з-під напоїв, ліків, косметики. Не можна викидати: порцеляну, кераміку, дзеркала, будь-які лампочки.

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У контейнер для збору пластику можна викидати: пластикові пляшки та упаковку зі всіма цифрами, окрім 3 та 7, пакети з супермаркетів, плівку стрейч, бульбашкову та поліпропіленову плівку, одноразові стаканчики та контейнери. Дуже бажано задля економії місця попередньо зім’яти пляшки та зняти з них кришки. Не можна викидати: пляшки та упаковку з маркуванням цифрами 3 та 7, предмети, які містять папір або метал, сильно забруднені жиром предмети.

"Якщо ви не можете визначити тип сміття - викидайте його у загальний контейнер", - йдеться у повідомленні.

Фото: Київспецтранс, Фейсбук

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