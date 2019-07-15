Україна увійшла до десятки країн з найбільшим обсягом сміття на жителя

Україна зайняла дев'яте місце в топ-10 країн з найбільшим обсягом сміття на жителя.

Про це свідчать результати дослідження агентства 24/7 Wall Street, повідомляє USA Today.

Зазначається, що на першому місці в рейтингу знаходиться Канада - там на одного жителя припадає близько 36 тонн сміття. Велика частина виробленого у країні сміття - промислові відходи від переробки нафти, хімічного виробництва і обробки металу.

На другому місці опинилася Болгарія (26,7 тонни на людину), на третьому - США (26 тонн на людину).

Крім трійки рекордсменів до рейтингу увійшли Естонія (23,5 тонни сміття на людину), Фінляндія (16,6 тонни), Вірменія (16,3 тонни), Швеція (16,2 тонни), Люксембург (11,8 тонни), Україна (10,6 тонни) і Сербія (8,9 тонни).

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Для визначення найбільших виробників відходів у світі агентство розрахувало вироблені кожною країною спеціальні відходи і регулярні тверді відходи на душу населення, використовуючи дані глобальної бази Світового банку.

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