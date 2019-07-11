“Скляний” пішохідний міст вже відремонтували

Підрядник усунув деформацію стiйки огорожі пішохідно-велосипедного мосту, яка призвела до невеликої тріщини в покритті.

Про це повідомляє преслужба КМДА у Facebook.

"Підрядник усунув пошкодження стiйки огорожі пішохідно-велосипедного мосту. Роботи виконані в рамках гарантійних зобов’язань", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Київ оперативний", на пішохідно-велосипедному мосту, який з'єднує два маршрути — парки «Володимирська гірка» і «Хрещатий», виявили тріщину.