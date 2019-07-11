У Кличка запевняють, що тріщину на пішохідному мосту залатають уже сьогодні

Деформацію стiйки огорожі пішохідно-велосипедного мосту, яка призвела до невеликої тріщини в покритті, усунуть уже сьогодні.

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко, передає пресслужба міської влади.

«Перш за все, маю запевнити киян i гостей столиці в абсолютній безпеці мосту. Наголошую, що жодних конструктивних порушень тут немає. Тріщина утворилася в покритті, ймовірно, внаслідок перепаду температур та сильно натягнутих тросiв. Її вже сьогодні ліквідує підрядник, протягом 3-4 годин, оскільки пошкодження має бути усунуто внаслідок гарантійних зобов’язань», – прокоментував Спасибко.

Він запевнив, що причини пошкодження встановлені та, звичайно ж, будуть оперативно усунуті вже сьогодні.

«Кияни та гості міста вже полюбили пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Це, дійсно, унікальний об’єкт. Навколо нього зберігається неймовірний ажіотаж серед киян та гостей столиці», – додав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, міст, що з’єднує два туристичних маршрути – парк «Володимирська гірка» і парк «Хрещатий», було відкрито цьогоріч 26 травня, у День Києва. Він слугує винятково для пішоходів і велосипедистів.

Мостовий перехід зроблений з бетону, заліза та скла. Тут є пішохідні та велосипедні доріжки, оглядові майданчики, сучасне освітлення, відеоспостереження. Облаштовані оглядові майданчики, звідки відкривається краєвид на Дніпро, панорами лівобережжя та історичного Подолу.

Місто планує втілити проєкт великого туристичного маршруту, який розпочинатиметься від Пейзажної алеї і завершуватиметься біля Києво-Печерської Лаври.

Як повідомляв "Київ оперативний", на пішохідно-велосипедному мосту, який з'єднує два маршрути — парки «Володимирська гірка» і «Хрещатий», виявили тріщину.

Фото з відкритих джерел