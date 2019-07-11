Кличко перевірив будівництво метро на Виноградар — перші станції мають відкрити у 2021

Роботи з будівництва метро на Виноградар тривають за графіком. Дві нових станції - "Мостицьку" та "Проспект Правди" планують відкрити в 2021 році.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час перевірки процесу будівництва метро поряд з майбутньою станцією "Мостицька", повідомляє пресслужба мера Києва.

"Ми знаходимося на будівельному майданчику поряд з майбутньою станцією “Мостицька”. Роботи тривають за графіком, і наше завдання в 2021 році відкрити дві нових станції на Виноградар – “Мостицьку” та “Проспект Правди", - сказав Кличко.

За його словами, метро на Виноградар є одним із пріоритетних інфраструктурних проектів, адже мешканці Виноградаря чекають на цю подію вже давно.

Міський голова зазначив, що будівництво тунелю між станціями “Сирець” і “Мостицькою” здійснюватиметься закритим способом - під землею, а між “Мостицькою” та “Проспектом Правди” - відкритим. Тунель на глибині 18 метрів буде двоярусним, на відміну від усіх інших станцій метрополітену. Така конструкція пов’язана з особливостями інфраструктури району.

Кличко перевірив процес будівництва метро поряд з майбутньою станцією "Мостицька" / Фото: kiev.klichko.org

За словами головного інженера проекту будівництва метро на Виноградар Євгена Шатайкіна, щит для будівництва тунелю між станціями "Сирець" та "Мостицька" знаходиться на виробничій базі "Київметробуду", на початку осені розпочнеться його монтаж на будівельному майданчику. Сьогодні на майданчику відбувають підготовчі будівельні роботи.

"До кінця року розпочнуться роботи з влаштування перегінного тунелю між станціями "Мостицька" та "Сирець", - зауважив Шатайкін.

Довжина цієї ділянки - 1,3 км. Діаметр щита - 6 метрів. Планується, що пасажиропотік на нових станціях сягне 34 тис. пасажирів на годину. Загальна кошторисна вартість будівництва двох станцій - понад 6 млрд грн. Довжина ділянки метро для двох нових станцій – 3,7 кілометрів.