У столиці побільшає пунктів велопрокату

Вже невдовзі мережа громадського прокату велосипедів Bike-sharing у Києві включатиме 264 пункти прокату двух тисяч велосипедів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Мережа громадського прокату велосипедів у столиці стає більш розгалуженою. Вже невдовзі Bike-sharing включатиме 264 пункти прокату двох тисяч велосипедів у всіх районах Києва", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, мережа громадського прокату велосипедів у столиці стає більш розгалуженою, головним інвестором цього проекту буде компанія «Nextbike Київ», що перемогла на відкритому конкурсі. Ця компанія рік тому ризикнула і відкрила перші локації велопрокату. Тоді за 100 днів роботи сервісу велопрокату у Києві його послугами скористалися майже 10 000 разів. А за цей час у системі прокату зареєструвалися близько 19 тисяч користувачів.

Мер зазначив, що вартість реалізації нового проекту – 33 млн гривень. За домовленістю з інвестором, локації облаштують у всіх районах столиці – біля торгових центрів та адміністративних будівель, поруч зі станціями метро та навчальними закладами, в парках та зонах відпочинку.

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«Взяти велосипед на прокат нескладно. Треба скачати мобільний додаток та сплатити за оренду байка. І попередження для крадіїв та вандалів: всі велосипеди оснащені GPS-трекерами, тому система «бачить», де знаходиться кожен байк», – зауважив Кличко.