У столиці планують створити мережу пунктів прокату велосипедів

У Києві визначено переможця інвестиційного конкурсу зі створення велосипедної мережі «bike sharing». Ним стало товариство з обмеженою відповідальністю «Некстбайк Київ".

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує пресслужба міської влади.

«Переможець інвестконкурсу зобов’язується створити мережу з 264 пунктів прокату із 2000 велосипедів. Пункти прокату велосипедів мають бути розташовані в десяти районах столиці. Орієнтовна вартість реалізації проєкту зі створення мережі «bike sharing» становить близько 33 млн грн», – розповів Поворозник.

За умовами конкурсу, велосипед має бути оснащений смарт-замком, який блокує механізм велосипеда та не дає можливості пересуватися на ньому без здійснення оплати, попереджаючи при цьому крадіжку; програмним забезпеченням, яке дає можливість здійснювати оплату послуг прокату та розблоковувати смарт-замок велосипеда та GPS-трекером, що відслідковує точне місцезнаходження велосипеда.

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«Розміщення велосипедів буде вже стандартним для киян і гостей столиці – нанесення синьої розмітки на асфальті. Створення додаткових конструкцій не знадобиться», – зазначив Поворозник та нагадав, що наразі у столиці 32 локації, на яких знаходяться 200 велосипедів.

За його словами, цим сервісом у Києві торік скористалися 9284 рази. «Загалом користувачі завдяки сервісу минулого року проїхали велосипедом майже 35 тис. км. Кількість реєстрацій з минулого року збільшилася від 18 642 до 25 500 осіб. Від 9 квітня 2019 року сервісом скористалися понад 6 тис. разів», – зазначив Поворозник.

У серпні 2018 року у Києві стартував сервіс «Bike sharing» від NextBike, який дозволяє взяти в оренду велосипед, користуючись мобільним додатком.