Перед пішохідним мостом у Києві встановили шлагбауми

На під’їздах до площі біля Арки дружби народів, яка веде до пішохідного мосту, встановили шлагбауми.

Про це повідомив генеральний директор Центрального парку культури та відпочинку м. Києва Артем Сауляк у себе на сторінці у Facebook.

"Дорогі кияни та гості столиці! Місто встановило нові шлагбауми на території Арки дружби народів! Велике прохання відноситись з повагою до майна громади міста Києва та поважайте один одного. Площа Арки дружби народів є пішохідною зоною, де гуляють мами з дітьми, гості столиці, їздять на велосипедах та роликах", - зазначив він.

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За словами столичного чиновника, на площу мають право заїжджати тільки оперативно-рятувальні машини.

Як повідомлялось, у Києві 17 червня на пішохідний міст заїхало авто. Відповідні фото виклали у Facebook очевидці, пізніше світлинами поділився і сам мер столиці Віталій Кличко.