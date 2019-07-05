Київводоканал будує завод із виробництва діоксиду хлору

Київводоканал розпочав будівництво на Дніпровській водопровідній станції заводу з виробництва діоксиду хлору, яким збираються замінити в очищенні водопровідної води шкідливий чистий хлор.

Про це поінформував головний інженер управління Дніпровської водопровідної станції Київводоканалу Олександр Грищенко під час ознайомчого заходу до Дня Дніпра "Якість води сучасного Дніпра та процес водопідготовки на об’єктах Київводоканалу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На території Дніпровської водопровідної станції почалося будівництво заводу з виробництва діоксиду хлору. Ця речовина буде використовуватися для очищення Дніпровської води замість чистого хлору. Діоксид хлору також має знезаражувальну дію, але значно безпечніший і менш шкідливий ніж чистий хлор. Ми вироблятимемо його самі", - сказав Грищенко.

Він зазначив, що діоксид хлору має пролонговану знезаражувальну дію, запобігає утворенню біоплівки в трубопроводах та дозволяє відмовитися від небезпечного хлору. Цей новий метод очищення води буде застосовано на Дніпровській станції. Також головний інженер розповів про технологію озонування води, яка використовується в разі особливо небезпечних забруднень Дніпровської води. Така станція з озонування води яка є на Дніпровській водопровідній станції в Україні єдина.

Начальник управління Дніпровської водопровідної станції Анатолій Фурса розповів, що щодня контроль за якістю питної води здійснюється за 22 показниками, щомісячно за 48 показниками та щорічно за 76 показниками. Такий контроль повністю відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил “гігієнічні вимоги доводи питної для споживання води людиною”. За його словами, наразі у Дніпрі вода доволі прийнятної якості, не відбувається цвітіння і за фізико-хімічними показниками якість води не викликає занепокоєння.

Також він повідомив, що на Дніпровській станції на кошти ЄБРР відбувається заміна насосного обладнання. Тож, поки що працює насосна станція збудована ще у 1939 році. Але, попри поважний вік, станція цілком справляється із своїм завданням. Введення в експлуатацію нової сучасної насосної станції, за словами керівника станції, зробить технологічний процес значно економнішим, що надзвичайно важливо на тлі зростання вартості електроенергії і, відповідно, у майбутньому це позначиться на тарифах для населення.

Фурса повідомив, що станція забезпечує водою третину Києва і наразі працює не на повну потужність, адже значно скоротилася кількість підприємств, які користуються водою з Київводоканалу.

Виїзний пресзахід на Дніпровську водопровідну станцію у Києві / Фото: Овсяннікова Юлія, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, ідея святкування Дня Дніпра виникла у жовтні 2002 року, під час проведення Міжнародного Дніпровського форуму громадських екологічних організацій Білорусі, РФ та України. Традиційно День Дніпра відзначають у першу суботу липня, тож 2019 року День Дніпра святкуватимуть 6 липня.

Як відомо, Дніпро – третя за довжиною і площею басейну ріка Європи (після Волги і Дунаю). Довжина річки – 2201 км (у межах України 981 км), площа басейну 504 тис. кв. км. У басейні Дніпра близько 32 тисяч водотоків, серед яких 89 – річки завдовжки 100 км і більше. Водні ресурси басейну Дніпра становлять близько 80% загальноукраїнських. Дві третини території країни забезпечує Дніпро водою, зокрема 30 млн людей, 50 великих міст і промислових центрів користуються водою Дніпра.