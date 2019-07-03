У центрі Києва рятувальників не пустили на територію новобудови, де виникла пожежа

У центрі Києва рятувальників не пустили на територію новобудови, де виникла пожежа

Укрінформ
У центрі Києва на території новобудови загорілися будівельні матеріали, за попередніми даними, утеплювач. При цьому охорона об’єкту пожежно-рятувальні підрозділи не пропустила.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у м. Києві.

“3 липня о 10:18 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшла заявка про пожежу на вул. Жилянській, 59. На місце події прибули рятувальники 2-ї та 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по приїзду рятувальників було встановлено що, пожежа виникла на вул. Паньківській, 20/82. Охорона об’єкту пожежно-рятувальні підрозділи не пропустила. Після з’ясування обставин, попередньо пожежа виникла на території новобудови, горіли будівельні матеріали (попередньо утеплювач) на площі 5 кв. м.

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"Пожежно-рятувальні підрозділи до гасіння займання не залучалися!", - підкреслили рятувальники.

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