У центрі Києва рятувальників не пустили на територію новобудови, де виникла пожежа

“3 липня о 10:18 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшла заявка про пожежу на вул. Жилянській, 59. На місце події прибули рятувальники 2-ї та 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по приїзду рятувальників було встановлено що, пожежа виникла на вул. Паньківській, 20/82. Охорона об’єкту пожежно-рятувальні підрозділи не пропустила. Після з’ясування обставин, попередньо пожежа виникла на території новобудови, горіли будівельні матеріали (попередньо утеплювач) на площі 5 кв. м.

"Пожежно-рятувальні підрозділи до гасіння займання не залучалися!", - підкреслили рятувальники.