Президент звільнив голів п’яти районів на Київщині

Президент Володимир Зеленський звільнив з посад голів Бородянської, Васильківської, Вишгородської, Обухівської та Поліської районних державних адміністрацій Київської області.

Відповідні розпорядження №66/2019-рп - №70/2019-рп опубліковані на сайті глави держави.

Президент, зокрема, звільнив Вадима Чередника з посади голови Бородянської районної державної адміністрації; Владислава Одинця — з посади голови Васильківської РДА, Вячеслава Савенка — з посади голови Вишгородської РДА Київської області.

Крім того, звільнено Михайла Письменного з посади голови Обухівської РДА та Олександра Жданова з посади голови Поліської РДА на Київщині.

Усіх посадовців звільнено “у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”.