На Банковій почався концерт саксофоніста Спіріна

Послухати виступ музиканта у День Конституції прийшли півсотні слухачів, люди продовжують підходити.

Спірін виконує класичні джазові та естрадні композиції. Публіка схвально сприймає виступ музиканта, дехто записує відео.

В Офісі Президента виконавця представили як "всесвітньо відомого саксофоніста-віртуоза". Однак на Facebook-сторінці Спіріна інформація про його музичні досягнення відсутня. Там зазначається, що він є саксофоністом гурту "ОдинНаОдин", вивчає право в Національному авіаційному університеті і живе у Києві.

Музикант теж розмістив запрошення Офісу Президента на концерт на своїй сторінці з написом "Приходьте".