На Банковій почався концерт саксофоніста Спіріна
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Укрінформ
Саксофоніст Володимир Спірін розпочав концерт біля головного входу Офісу Президента України, куди його запросила команда Володимира Зеленського.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Послухати виступ музиканта у День Конституції прийшли півсотні слухачів, люди продовжують підходити.
Спірін виконує класичні джазові та естрадні композиції. Публіка схвально сприймає виступ музиканта, дехто записує відео.
В Офісі Президента виконавця представили як "всесвітньо відомого саксофоніста-віртуоза". Однак на Facebook-сторінці Спіріна інформація про його музичні досягнення відсутня. Там зазначається, що він є саксофоністом гурту "ОдинНаОдин", вивчає право в Національному авіаційному університеті і живе у Києві.
Музикант теж розмістив запрошення Офісу Президента на концерт на своїй сторінці з написом "Приходьте".