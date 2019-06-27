До Дня Конституції у Києві закладуть перший камінь пам’ятника героям АТО

У Києві закладуть перший камінь меморіалу загиблим героям АТО.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"28 червня об 11:00 до Дня Конституції України у сквері на вулиці Кошиця, 11 відбудеться відкриття першого каменя майбутнього меморіалу героям, які загинули за свободу і незалежність України в зоні проведення АТО", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пам’ятник встановлять поблизу Ради волонтерів при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації.

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У зоні АТО загинули тридцять чотири жителі Дарницького району. На майбутньому постаменті будуть викарбувані їхні імена.