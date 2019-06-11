Діти загиблих військових із Житомира повернулися з мандрівки Європою

До Житомира з подорожі Європою повернулося 9 дітей, чиї батьки загинули під час бойових дій на Донбасі.

Про це у Facebook повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

«За тиждень дітки героїв відвідали Польщу, Німеччину, Бельгію, Нідерланди і Францію, побували у парку казок Ефтелінг та Діснейленді. На їхню долю випали непрості випробування, та вони дуже сильні», - написав Сухомлин.

Діти військових із Житомира повернулися з мандрівки Європою / Фото: Сергій Сухомлин, Facebook

Він додав, що поїздку для дітей організувала житомирська волонтерка Юлія Толмачова, яка й супроводжувала їх.

Як інформує прес-служба Житомирської міськради, діти поділяться своїми враженнями найближчим часом на прес-конференції.