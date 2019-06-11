Виставка "ALIVE" у Будапешті розповість про життя ветеранів АТО/ООС

Посольство України в Угорщині запрошує 13 червня на відкриття виставки "ALIVE" ("Живі"), яка розповість про життя ветеранів російсько-української війни на сході України.

Про це йдеться на сторінці дипустанови у Facebook.

«Фотовиставка "ALIVE" розповідає про ветеранів нашої війни з Росією як під час їхньої служби на фронті, так і в мирному житті», - йдеться в анонсі.

Захід організовують Посольство України і Посольство Королівства Нідерландів у взаємодії з Посольствами Канади, ФРН та США у рамках місяця «Україна у фокусі 2019» .

На відкритті фотовиставки буде присутній співавтор проекту "ALIVE", учасник бойових дій на Донбасі Марусик Євген (Позивний - "Карандаш"), який після служби проходив курс реабілітації в Угорщині у 2016 та 2017 роках.

Захід розпочнеться о 17:00 у конференц-залі Víziváros Office Center за адресою 1027 Будапешт, Kapás u. 6-12. Мова заходу – англійська.

Охочих відвідати відкриття виставки просять зареєструватися до 11 червня за електронною адресою: emb_hu@mfa.gov.ua.

Фото: Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége / Embassy of Ukraine to Hungary