Нацкорпус провів акцію проти перейменування у Києві проспектів Бандери і Шухевича

У Києві націоналісти провели акцію протесту проти рішення Окружного адмінсуду столиці, який скасував перейменування проспектів Степана Бандери та Романа Шухевича.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На акції кілька десятків представників “Національного корпусу” вивісили на мосту над проспектом Степана Бандери банер із закликом не поверти проспекту назву Московський.

"Наша позиція, що проспект Бандери повинен залишатися проспектом Бандери, і ми проти того, щоб якісь незрозумілі судді з сумнівною репутацією вирішували, як українцям називати українські вулиці. Для нас це ніякий не Московський проспект, це проспект Бандери, і він буде так називатися”, - сказав прес-секретар “Національного корпусу” Роман Чернишев.

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Нацкорпус провів акцію проти скасування перейменування проспектів Бандери і Шухевича / Фото: nationalcorps.org

Як повідомлялось, Окружний адміністративний суд Києва 25 червня скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування проспектів Степана Бандери та Романа Шухевича в українській столиці.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада готує апеляцію на цю ухвалу Окружного адмінсуду. Також він сказав, що Київрада на сесії повторно проголосує за перейменування проспектів на честь Бандери і Шухевича.

Київрада 7 липня 2016 року перейменувала Московський проспект на проспект Степана Бандери. Проспект Ватутіна в Києві отримав нову назву - проспект Шухевича - 1 червня 2017 року.