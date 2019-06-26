Окружний адмінсуд Києва пояснив рішення щодо проспектів Бандери й Шухевича

Проспекти Московський та Генерала Ватутіна було перейменовано на проспекти Степана Бандери та Романа Шухевича з порушенням процедури.

Так пояснив Окружний адміністративний суд Києва рішення, яким скасував перейменування проспектів, повідомляє пресслужба суду.

"Зазначене рішення ухвалене судом зважаючи на порушення процедури щодо перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна, а також у зв’язку з відсутністю належного обґрунтування прийняття даних рішень. Також судом при розгляді зазначеної справи прийнято до уваги значний суспільний інтерес, який відображений і в петиціях проти перейменування, чого не було враховано КМР під час вчинення дій щодо зміни назви проспектів", - йдеться у повідомленні.

Напередодні Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив рішення у справі про перейменування проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича, а Московського проспекту - на проспект Степана Бандери. Розгляд справи тривав з серпня 2016 року.

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Зокрема, суд задовольнив частково позов ГО «Єврейська правозахисна група» та ГО «Антифашистська правозахисна ліга» до Київської міської ради і визнав протиправним та скасував відповідні перейменування.

У червні 2017 року ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва задоволено клопотання про часткове забезпечення позову, яке залишено без змін. А саме – судом було заборонено Київській міській раді подавати на підпис та публікувати рішення сесії депутатів КМР щодо перейменування проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича до ухвалення рішення по даній справі.

Третіми особами, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача є громадська організація “Ветерани праці - діти війни”, громадська організація “Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної”, Київська міська організація ветеранів.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача є Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Український інститут національної пам’яті, громадська організація “Мистецький центр “Локація”, Невідомий Євген Леонідович.

Мер Києва Віталій Кличко вже заявив, що столична влада готує апеляцію на рішення суду. Він також оголосив про наміри повторного розгляду питання перейменування зазначених проспектів на сесії міської ради.

Київрада 7 липня 2016 року перейменувала Московський проспект на проспект Степана Бандери. Проспект Ватутіна в Києві отримав нову назву - проспект Шухевича - 1 червня 2017 року.