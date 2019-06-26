Мін'юст - про ситуацію з перейменуванням у Києві: Слід було перезавантажити суди

"В цілому було б добре, щоб суди приймали законні та обґрунтовані рішення, а не такі, які викликають питання. В цьому контексті судова реформа потрібна, щоб місцеві суди були перезавантажені. На жаль, у попередні періоди адміністрація попереднього Президента перезавантаження міських та районних судів призупинила, тому ми бачимо такого роду кричущі факти, які стосуються саме роботи судів перших інстанцій. Це треба терміново зараз виправляти. Треба щоб новий парламент прийняв низку законів, який запустить процес перезавантаження перших інстанцій. Такий законопроект напрацьований зараз Міністерством юстиції", - сказав урядовець.

Проспекти Московський та Генерала Ватутіна було перейменовано на проспекти Степана Бандери та Романа Шухевича з порушенням процедури.

Так пояснив Окружний адміністративний суд Києва рішення, яким скасував перейменування проспектів, повідомляє пресслужба суду.

Напередодні Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив рішення у справі про перейменування проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича, а Московського проспекту - на проспект Степана Бандери. Розгляд справи тривав з серпня 2016 року.

Зокрема, суд задовольнив частково позов ГО «Єврейська правозахисна група» та ГО «Антифашистська правозахисна ліга» до Київської міської ради і визнав протиправним та скасував відповідні перейменування.

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У червні 2017 року ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва задоволено клопотання про часткове забезпечення позову, яке залишено без змін. А саме – судом було заборонено Київській міській раді подавати на підпис та публікувати рішення сесії депутатів КМР щодо перейменування проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича до ухвалення рішення по даній справі.

Третіми особами, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача є громадська організація “Ветерани праці - діти війни”, громадська організація “Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної”, Київська міська організація ветеранів.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача є Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Український інститут національної пам’яті, громадська організація “Мистецький центр “Локація”, Невідомий Євген Леонідович.